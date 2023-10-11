مبادرات لتقليص فجوة مواهب العمارة والتصميم بمراحل التعليم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا لمعالجة الفجوات التعليمية التي يواجهها قطاع العمارة والتصميم في المملكة، تعمل هيئة فنون العمارة والتصميم بشكل فعال على دعم وتطوير التعليم في مجالات العمارة والتصميم بجميع مراحله، بدءا من التعليم الابتدائي وحتى المستويات الجامعية والخبرة المهنية، حيث تخطط الهيئة لإطلاق 6 مبادرات تعليمية خاصة بالعمارة والتصميم بهدف تقليص فجوة المواهب في تخصصات العمارة والتصميم بنسبة 22% بحلول 2035م. فيما بدأت الهيئة بالعمل على 3 مبادرات ممثلة في «مبادرة تنمية المهارات الإبداعية للناشئين» و»برامج الإثراء التعليمي» و»التطوير الأكاديمي لقطاع العمارة والتصميم»، ويتم التخطيط لتفعيل المبادرات الثلاث الأخرى في المستقبل القريب. مبادرات هيئة فنون العمارة والتصميم تشتمل على: تنمية المهارات الإبداعية للناشئين

محتوى في العمارة والتصميم للأطفال.

معسكرات العمارة والتصميم الصيفية.

التصميم كمهارة حياتية.

دورات التصميم.

تطوير الأعمال. التطوير الأكاديمي لقطاع العمارة والتصميم

تحسين البرامج والمناهج الأكاديمية بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية. برامج الإثراء التعليمي

توفير فرص تدريبية وورش عمل واستوديوهات مميزة لمعلمي العمارة والتصميم لتطوير مهاراتهم. التدريب المهني وبرامج الإرشاد

توفير فرص التدريب المهني المحلي والدولي لأكثر من 2000 خريج من تخصصات العمارة والتصميم. الأكاديمية النجدية للعمارة

مؤسسة تعليمية للدراسات العليا والتعليم المستمر توفر مقررات عمارة وتصميم معترفا بها، وتستهدف تسجيل أكثر من 400 طالب سنويا. التطوير المهني المستمر

تقديم أنظمة ولوائح التطوير المهني المستمر، وتوفير 15 ساعة تعليمية لكل ممارس سنويا.

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