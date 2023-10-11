فوز 3 فرق بجدة في هاكثون تحدي ناسا لتطبيقات الفضاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فازت 3 فرق بجدة في هاكاثون تحدي تطبيقات الفضاء من بين 17 مشروعا تنافست على مدار 3 أيام لتقديم أفضل الابتكارات العلمية والهندسية في مجال الفضاء الذي استضافته إدارة وادي التقنية بجامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة، بإشراف وكالة «ناسا» للفضاء .

وأعلنت لجنة التحكيم فوز مشاريع «جوبياكس استروفيجينريز كسوف الشمس» بالمراكز الثلاثة الأولى، في 7 مسارات تضمنت استكشاف الفضاء، والكواكب والأقمار، والعلوم المفتوحة، والشمس، والمناخ، والأرض، والفيزياء الفلكية؛ بمشاركة أكثر من 497 متسابقا على مستوى جدة تنافسوا على بناء حلول مبتكرة للتحديات التي تواجهها البشرية على الأرض وفي الفضاء، مستخدمين بيانات ناسا المفتوحة لمدة 48 ساعة.

وتولت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية تنظيم الهاكثون الأكبر، بالتعاون مع وادي العباقرة، وتام و وادي التقنية بجامعة الأعمال والتكنولوجيا وجامعة أم القرى ومعامل الابتكار بالمدينة وجامعة تبوك وجامعة المستقبل، وإشراف وكالة ناسا للفضاء، وفي ظل منافسة قوية من قبل الطلاب والطالبات، اتسمت بالابتكار والشغف، وأشارت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، إلى أن التحدي يشكل علامة بارزة في رحلة المملكة نحو استكشاف الفضاء والتقدم التكنولوجي.

وأفادت المدير العام لوادي التقنية في جامعة الأعمال والتكنولوجيا المحتضنة لهذا الهاكاثون الدكتورة بسمة الزين، أن من أبرز جوانب الحدث هو التعاون مع وكالة الفضاء الأمريكية الشهيرة ناسا، حيث أتاحت الشراكة بين جامعة الأعمال والتكنولوجيا وناسا للمشاركين العمل على التحديات الفضائية الفعلية، مسترشدين بخبرة علماء ومهندسي وكالة الفضاء العالمية.

تحدي ناسا لتطبيقات الفضاء في جدة: