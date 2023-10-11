فوز 3 فرق بجدة في هاكثون تحدي ناسا لتطبيقات الفضاء

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وأعلنت لجنة التحكيم فوز مشاريع «جوبياكس استروفيجينريز كسوف الشمس» بالمراكز الثلاثة الأولى، في 7 مسارات تضمنت استكشاف الفضاء، والكواكب والأقمار، والعلوم المفتوحة، والشمس، والمناخ، والأرض، والفيزياء الفلكية؛ بمشاركة أكثر من 497 متسابقا على مستوى جدة تنافسوا على بناء حلول مبتكرة للتحديات التي تواجهها البشرية على الأرض وفي الفضاء، مستخدمين بيانات ناسا المفتوحة لمدة 48 ساعة.
وتولت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية تنظيم الهاكثون الأكبر، بالتعاون مع وادي العباقرة، وتام و وادي التقنية بجامعة الأعمال والتكنولوجيا وجامعة أم القرى ومعامل الابتكار بالمدينة وجامعة تبوك وجامعة المستقبل، وإشراف وكالة ناسا للفضاء، وفي ظل منافسة قوية من قبل الطلاب والطالبات، اتسمت بالابتكار والشغف، وأشارت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، إلى أن التحدي يشكل علامة بارزة في رحلة المملكة نحو استكشاف الفضاء والتقدم التكنولوجي.
وأفادت المدير العام لوادي التقنية في جامعة الأعمال والتكنولوجيا المحتضنة لهذا الهاكاثون الدكتورة بسمة الزين، أن من أبرز جوانب الحدث هو التعاون مع وكالة الفضاء الأمريكية الشهيرة ناسا، حيث أتاحت الشراكة بين جامعة الأعمال والتكنولوجيا وناسا للمشاركين العمل على التحديات الفضائية الفعلية، مسترشدين بخبرة علماء ومهندسي وكالة الفضاء العالمية.
تحدي ناسا لتطبيقات الفضاء في جدة:
- لم يكن مجرد حدث بل رحلة كونية للاكتشاف والابتكار والتعاون.
- أظهر قدرة المملكة على أن تصبح لاعبا بارزا في ساحة الفضاء العالمية.
- التأكيد على أهمية استكشاف الفضاء المستدام.
- جسدت جهود المشاركين روح رؤية 2030، التي تتصور اقتصادا متنوعا وقائما على المعرفة.
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