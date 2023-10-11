40 ألف ساعة تطوعية للهلال الأحمر بمكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة خلال الربع الثالث من العام الحالي 40,071 ساعة تطوعية، موفرة لـ656 فرصة تطوعية متنوعة. وأوضحت الهيئة في إعلانها لإحصائية الأعمال التطوعية، أن الفرص التطوعية التي وفرتها الهيئة خلال هذه الفترة تنوعت ما بين تقديم الخدمة الإسعافية لزوار بيت الله الحرام من المعتمرين والمصلين بساحات الحرم المكي الشريف.

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