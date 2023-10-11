شكرا لقرائتكم خبر نبيل روزي إلى رحمة الله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس مدير الإدارة المالية بالنقابة العامة للسيارات سابقا نبيل محمد روزي. وأديت الصلاة على الفقيد في المسجد الحرام بعد صلاة العصر ودفن في مقبرة المعلاة. ويتلقى ذووه العزاء اعتبارا من اليوم بمنزل المهندس أنور محمد روزي بمدينة جدة.

كانت هذه تفاصيل خبر نبيل روزي إلى رحمة الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.