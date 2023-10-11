توثيق التاريخ الشفهي للمسرح السعودي بشهادات الرواد

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وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة سلطان البازعي، أن أهمية هذا المشروع تكمن في تدوين بدايات حركة المسرح في المملكة، لتكوين صورة واضحة عن القطاع المسرحي، إلى جانب رصد الشهادات التاريخية بخصوص البدايات المجهولة للمسرح، لتوثقها من أفواه رواده، ولتبني بذلك قاعدة بيانات توثيقية مثرية، وتتيحها للباحثين والدارسين والمهتمين.
وتسعى الهيئة من خلال هذا المشروع إلى توثيق شهادات شفهية لروّاد المسرح السعودي وممارسيه، لتسلط الضوء على تاريخ المسرح السعودي انطلاقا من وصول ثقافة المسرح إلى المملكة، والفترة الزمنية التي بدأ فيها المسرح السعودي نشاطه، وأوائل المسرحيات التي عرضت وتفاصيلها، إلى جانب أبرز الشخصيات التي أثّرت في المسرح، والتحول التاريخي الذي شهده في تلك الفترة.
كما سيتطرق المشروع إلى التوقع المنتظر لمستقبل المسرح السعودي، وكيفية الاعتماد على المسرح، وإلقاء الضوء على منافعه الاقتصادية والتنموية، وممكنات صناعة مستقبل مزدهر للمسرح السعودي سواء من الهيئة أو الممارسين والعاملين فيه.
أهداف التوثيق:
- إبراز دور هيئة المسرح والفنون الأدائية في توثيق تاريخ المسرح السعودي.
- تعريف المجتمع بجميع أطيافه والمهتمين بأهمية توثيق التاريخ الشفهي وروايته.
- إطلاع الباحثين والمهتمين بالقطاع المسرحي على مخرجات المشروع المتمثلة في قاعدة معلومات توثيقية مبنية على تجارب الرواد المسرحيين.
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