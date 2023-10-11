توثيق التاريخ الشفهي للمسرح السعودي بشهادات الرواد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة المسرح والفنون الأدائية أمس إطلاق مشروع «توثيق التاريخ الشفهي للمسرح السعودي - شهادات تاريخية»، الذي ستجري من خلاله مقابلات مع نخبة من رواد المسرح السعودي، والممارسين المسرحيين من أصحاب التجربة المسرحية الثرية بمختلف مناطق المملكة، لرصد بدايات المسرح السعودي ومستقبله، وإيجاد قاعدة بيانات توثيقية مثرية لم تُروَ بعد ، بهدف توثيق تاريخه، وتدوين تجارب ممارسِيه وصناعه.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة سلطان البازعي، أن أهمية هذا المشروع تكمن في تدوين بدايات حركة المسرح في المملكة، لتكوين صورة واضحة عن القطاع المسرحي، إلى جانب رصد الشهادات التاريخية بخصوص البدايات المجهولة للمسرح، لتوثقها من أفواه رواده، ولتبني بذلك قاعدة بيانات توثيقية مثرية، وتتيحها للباحثين والدارسين والمهتمين.

وتسعى الهيئة من خلال هذا المشروع إلى توثيق شهادات شفهية لروّاد المسرح السعودي وممارسيه، لتسلط الضوء على تاريخ المسرح السعودي انطلاقا من وصول ثقافة المسرح إلى المملكة، والفترة الزمنية التي بدأ فيها المسرح السعودي نشاطه، وأوائل المسرحيات التي عرضت وتفاصيلها، إلى جانب أبرز الشخصيات التي أثّرت في المسرح، والتحول التاريخي الذي شهده في تلك الفترة.

كما سيتطرق المشروع إلى التوقع المنتظر لمستقبل المسرح السعودي، وكيفية الاعتماد على المسرح، وإلقاء الضوء على منافعه الاقتصادية والتنموية، وممكنات صناعة مستقبل مزدهر للمسرح السعودي سواء من الهيئة أو الممارسين والعاملين فيه.

أهداف التوثيق: