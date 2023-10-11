حملة تبرع بالدم لصندوق الشهداء بمناطق متعددة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يطلق صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، اليوم، حملة للتبرع بالدم تحت شعار (تبرعك أجر لهم)، في عدد من مناطق المملكة، تشمل: مدينة الرياض، محافظة الأحساء، محافظة سكاكا، مدينة الطائف، وتختم بمحافظة جازان. وتنطلق الحملة التي يعود أجرها لأبطالنا الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الدفاع عن الدين والوطن، من مدينة الرياض بالتعاون مع التجمع الصحي الثالث، ومنصة وتين للتبرع بالدم، إذ تبدأ غدا في استقبال المتبرعين على مدى 3 أيام في سوق الرياض بارك، إذ تم توفير بنك دم متنقل مزود بأحدث ما توصلت إليه التقنية الطبية.

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