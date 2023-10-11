شكرا لقرائتكم خبر مهرجان العلا للاستجمام يعود بفعاليات متنوعة للعناية بالصحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتاحت «لحظات العلا» الفرصة للجميع للحجز لفعاليات «مهرجان العلا للاستجمام والاسترخاء» في موسمه الثالث، للاستمتاع بسلسلة من النشاطات المخصصة للعناية بالصحة، وسط المعالم الطبيعية الساحرة، برفقة مجموعة من الخبراء والمختصين في مجال الصحة.

تأتي النسخة الثالثة من المهرجان، والتي تبدأ من 19 أكتوبر الجاري حتى 4 نوفمبر المقبل، امتدادا لنجاحات المواسم الماضية، إذ كشفت لحظات العلا عن إقامة الحدث الموسيقي «أول داي آي دريم» يوم 20 أكتوبر في الواحة التاريخية، بمكان مميز بين وديان العلا، إضافة الى دروس اليوغا والتأمل، وجلسات للمناقشة والندوات، ونشاطات اللياقة البدنية وسط الواحات الطبيعية .

وأوضح نائب الرئيس لقطاع إدارة وتسويق الوجهات السياحية في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا رامي المعلم، أن مهرجان العلا للاستجمام والاسترخاء من المهرجانات المفضلة لدى الجميع من أنحاء العالم، يعيش خلالها الحضور تجربة تحوّلية فنّية خلال الموسيقى والاستجمام والاسترخاء، ويصاحبها عدد من الورش والأنشطة وسط المعالم السياحية المستوحاة من الفن والثقافة والموسيقى.

كما خصصت لحظات العلا حجز التذاكر التي تشمل عددا من الخدمات، كالنقل والضيافة والوجبات.