براءة اختراع لإزالة الملوثات العضوية من المياه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصلت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل على براءة اختراع من مكتب الاختراع الأمريكي، حول إزالة الملوثات العضوية من المياه.

وأوضحت عضو هيئة التدريس بالجامعة الدكتورة أسماء الشريف، أن فكرة الاختراع تتمثل في استخدام أنابيب الكربون النانوية المطورة، كأغشية فعالة لتنقية المياه، بواسطة الامتصاص والاستخلاص الفعّال للملوثات العضوية من المياه، مما يجعلها تقنية مبتكرة وفعالة صديقة للبيئة واقتصادية.

وأضافت، بأن الاختراع يتميز باعتماده على استخدام أغشية مطورة تتألف من أنابيب الكربون النانوية، مما يجعلها فعّالة في إزالة الملوثات العضوية وبكفاءة تنقية عالية، وسهولة تحضير هذه الأغشية، مما يعني أنه يمكن توسيع استخدام هذه التقنية بسرعة لتلبية احتياجات مختلفة في مجال تنقية المياه. كما تسهم في تقليل الاستهلاك الكبير للكيماويات والمياه أثناء عمليات التنقية، مما يحقق الاستدامة، وإمكان تجديدها أو إعادة استخدامها، إذ يطيل ذلك عمرها الافتراضي ويقلل من تكاليف الصيانة.