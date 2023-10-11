شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. استشارات وندوات تثقيفية للمرضى النفسيين وذويهم بحائل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقام مجمع "إرادة" للصحة النفسية بمنطقة حائل، فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية 2023، تحت شعار "الصحة النفسية حق إنساني وعالمي" بأحد المجمعات التجارية بالمنطقة.

وأشار مدير التواصل المؤسسي في مجمع "إرادة"، خليل المسلم، إلى أن هذه الفعاليات والأركان المشاركة تهدف إلى جذب انتباه المواطنين لاحتفالية اليوم العالمي للصحة النفسية، عبر إطلاق العديد من البرامج والاستشارات والاستفسارات من خلال برامج علاج الإدمان، والعديد من الأنشطة العلمية التي تتضمن الندوات التثقيفية للمرضى وذويهم، إلى جانب إقامة اللأنشطة الترفيهية والتثقيفية.

توعية بالأمراض النفسية

قال المسلم إن هذا اليوم يهدف إلى التوعية بالأمراض النفسية، وتسليط الضوء على العوامل الاجتماعية والنفسية وتأثيرها على المجتمعات البشرية.

يذكر أنه يتم الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية يوم 10 أكتوبر من كل عام، من خلال وزارة الصحة السعودية وفروعها بالمناطق، بتنظيم حملات وندوات، تستهدف رفع الوعي النفسي لدى المرضى وأسرهم.