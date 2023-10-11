شكرا لقرائتكم خبر عن تجربته مجانية..فنانة يابانية تصمم عملاً إبداعياً في محافظة العلا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعد محافظة العُلا إحدى أهم المواقع السياحية جذباً للسياح من مختلف دول العالم، ومقصداً لجميع الفنانين بمختلف مواهبهم، لعرض أعمالهم الفنية وسط معالمها التي احتضنت العديد من الحضارات منذ آلاف السنين.

وشاركت الفنانة اليابانية يايوي كوساما بعمل فني يحمل اسم "بريليانس أوف ذي سولز 2014"،وهو جزء من سلسلة غرفة مرآة اللانهاية التي تقدمها الفنانة للمشهد الفني المزدهر في المملكة.

تجربة ساحرة

عرفت الفنانة يايوي كوساما بأنها من أبرز فناني اليابان المعاصرين،وتبلغ من العمر 90 عاماً، وتشمل أعمالها المتنوعة النحت وفن التركيب والرسم والأفلام وفن الأداء والأدب والأزياء، والفن المفاهيمي، بما في ذلك الحركة النسائية والبساطة والسريالية والفن الخام وفن البوب والفن التجريدي.

ويعرض العمل الذي انتهت الفنانة من تركيبه، خلال مهرجان العلا للاستجمام والاسترخاء الذي يقام في الفترة من 19 أكتوبر حتى 4 نوفمبر 2023 في قلب مدينة العلا التاريخية.

ويدعو التركيب الفني المتميز الحضور للدخول إلى غرفة تتجاوز المعتاد، لتقدّم تجربة حسية لا مثيل لها، والتي تشكّل فرصة حصرية للزوار للاندماج في تجربة ساحرة داخل غرفة المرايا اللامتناهية التي تعدّ شهادة على التزام مهرجان العلا للاستجمام والاسترخاء بتقديم تجارب فريدة وتحويلية حول الصحّة والفنّ والثقافة والموسيقى.

تجربة مجانية

وتعدّ "بريليانس أوف ذي سولز " تحفةً فنية خلابة وموقعاً مثالياً لالتقاط صور مذهلة، إذ تمّ تصميم التركيب بأسلوب يتناغم مع البيئة الطبيعية المحيطة بالعلا، وينسجم بسلاسة مع المناظر الطبيعية الصخرية الأصيلة، حيث سيكتشف الزوار مساحة صغيرة خادعة ذات أسطح عاكسة ومياه تحيط بالمنصة المركزية، وعندما يُغلق الباب خلفهم، يتلاشى العالم العادي ويغلّفهم عالم من العجائب الساحرة، وتُعلَّق مجالات الضوء متعددة الألوان على ارتفاعات وفواصل مختلفة من السقف، ما يستحضر صور الأجرام السماوية والنجوم والكواكب والمجرات، فيُنقَل المُشاهِد إلى بُعد أثيري لا حدود له.

كما سيكون الدخول إلى "بريليانس أوف ذي سولز" مجانياً لجميع زوار العلا ،ومتاحاً من الساعة الـ4 عصراً حتى 11 مساء طوال فترة المهرجان، وذلك في حي الفنون الجديدة في العلا .