نظمت النيابة العامة، الأربعاء، ورشة عمل بعنوان «إجراءات التعامل مع القضايا المرتبطة بالصحة النفسية»، التي تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة النفسية.

استهدفت الورشة، التي شارك فيها عدد من المختصين في وزارة العدل والمديرية العامة للسجون ومجمع إرادة للصحة النفسية، رفع مستوى الوعي بقضايا الصحة النفسية، والوصول إلى حلول للدوافع وأسباب القضايا التي تم ارتكابها تحت تأثير الاعتلالات النفسية.

وتضمنت الورشة استعراض أبرز الإجراءات المتعلقة بالقضايا، وانتهاك أحكام نظام الصحة النفسية، وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة، بالإضافة إلى ضبط المتهمين في القضايا المرتبطة بالصحة النفسية، وإجراءات محاكمتهم، والتعامل مع الموقوفين والمسجونين المضطربين نفسيا، ومدى تمتعهم بالضمانات المقررة لهم نظاما.

وتعد هذه الورشة امتدادا لسلسلة الورش والمتلقيات والمحاضرات التي أقامتها النيابة العامة، والتي تسعى من خلالها إلى توفير كل ما يسهم في استقرار وأمن المجتمع، وذلك عبر تأطير الممارسات الاجتماعية بقواعد قانونية، والتثقيف والإرشاد القانوني.