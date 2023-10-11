إطلاق أول شركة طائرات مائية في السعودية

رحّبت "البحر الأحمر الدولية"، الشركة المطورة لأكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحاً في العالم - وجهتي "البحر الأحمر" و "أمالا" - بأولى زوراها في وجهة "البحر الأحمر".

ووصل إلى الوجهة صباح اليوم، الأربعاء، وفدٌ رفيع مكونٌ من عدد من أصحاب السمو والمعالي وكبار الشخصيات، حيث هبطت الطائرة في "مطار البحر الأحمر الدولي" على متن رحلة "الخوط الجوية السعودية" التي تم تجهيزها خصيصاً لهذه الزيارة، والقادمة من الرياض، بشعار "وجهة البحر الأحمر". وقد تم منح الرحلة رمز رؤية السعودية SV2030 للدلالة على أهمية هذه اللحظة في المساهمة بتحقيق رؤيتنا الطموحة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ "البحر الأحمر الدولية" جون باغانو: "لقد حرصنا دوماً على قيادة التأثير، من خلال طموحنا بالعمل بشكل مختلف وبالطريقة الصحيحة من أجل الإنسان والطبيعة. واليوم نأتي في الطليعة ونتصدر مشهد تحقيق الطموحات مرةً أخرى، كوننا أول مشروع من المشاريع الكبرى التي ترحب رسمياً بزوارها".

وأضاف باغانو: "لقد تطلب بلوغ هذه اللحظة دعماً كبيراً من شركائنا في جميع أنحاء السعودية. وإنه لشرف أن نكون قادرين على إظهار امتناننا وشكرنا عبر استضافتهم في هذه الزيارة الخاصة. والآن مع استقبال "مطار البحر الأحمر الدولي" للرحلات الجوية وفق رحلات منتظمة، وبدء المنتجعات الأولى في تلقي الحجوزات، نستطيع القول إنها مسألة وقت فقط قبل أن يكتشف العالم بنفسه، مدى روعة ساحل البحر الأحمر بالسعودية".

واستمتع الزوار بجولة في الوجهة، تضمنت التوقف في منتجع "سانت ريجيس البحر الأحمر" الذي بدأ بالفعل بتلقي طلبات الحجز خلال هذا العام من جميع أنحاء العالم، واطلعوا على العديد من التجارب التي من المقرر أن يتم توفيرها للزوار عند وصولهم للوجهة، بما في ذلك الرياضات المائية والغوص والمغامرات البرية المختلفة. واختُتمت الزيارة بإقامة لمدة ليلة واحدة في منتجع "سيكس سنسز الكثبان الجنوبية"، وهو أول منتجع يتم افتتاحه في وجهة "البحر الأحمر".

سيتم تشغيل "مطار البحر الأحمر الدولي" - الذي بدأ باستقبال الرحلات المباشرة من الرياض الشهر الماضي - بالطاقة المتجددة بنسبة 100٪، وتجهيزه لتقديم وقود الطيران المستدام (SAF) كمعيار قياسي لجميع الطائرات المتجهة إليه، مما يقلل من البصمة البيئية للوجهة.

كما احتفلت "البحر الأحمر الدولية" أيضاً بإقلاع أول رحلة رسمية لطائرة مائية عبر شركتها التابعة، شركة "فلاي رد سي". وتم تأسيس الشركة - كأول شركة طائرات مائية في السعودية - بهدف نقل الزوار عبر الجو والمياه الصافية إلى المنتجعات المتفرقة بين جزر وجهة "البحر الأحمر"، بما في ذلك منتجع "سانت ريجيس البحر الأحمر" ومنتجع "نجومه، ريتز-كارلتون ريزيرف" الذين سيتم الإعلان عن افتتاحهما خلال هذا العام.

وأضاف باغانو بهذا الخصوص: "بصفتي طياراً مرخصاً، فقد حظيت بمشاركة واسعة في الجهود المبذولة لبناء شركة "فلاي رد سي"، حيث كنا نهدف لإنشاء شركة تمكننا من الحفاظ على معايير عالية عبر كل نقطة نخدم فيها زورانا، مما يتيح لنا منصة انطلاق لاستكشاف التقنيات بغرض الحد من الأثر البيئي لصناعة الطيران، وإعطاء الأولوية لتوفير فرص وظيفية واعدة وطموحة للشباب السعودي، وبالتأكيد سيحقق "فلاي رد سي" هذه الغاية في كل الأصعدة".

ويتكون الأسطول الأولي لـ شركة "فلاي رد سي" من 4 طائرات مائية من طراز Cessna Caravan208 مزودة بتصاميم داخلية فاخرة وخدمات مميزة. وتستوعب كل طائرة طياراً وما يصل إلى 6 ركاب بأمتعتهم، لإيصالهم إلى المنتجعات الموجودة على الجزر المتفرقة، كما أنها تتسع أيضاً لما يصل إلى 9 ركاب لأخذهم في جولات جوية لمشاهدة المناظر الخلابة في الوجهة.

وتنفيذاً لالتزامنا بالعمليات المستدامة، اخترنا في "البحر الأحمر الدولية" أن يتم تزويد أسطول الطائرات المائية بوقود الطيران المستدام منذ بداية التشغيل، كما نبحث إمكانية تصنيع طائرات مائية كهربائية بالكامل، ونواصل العمل عن كثب مع الشركة المصنعة للطائرات الكهربائية ZeroAvia لتجربة تعديل الطائرات المائية من طراز Cessna Caravan وتزويدها بتقنية الدفع الهيدروجيني الكهربائي.

وتأكيداً على الاستثمار في المواهب السعودية الذي نتبناه في "البحر الأحمر الدولية، تم بالفعل إصدار أول ترخيص لكابتن سعودي لقيادة طائرة مائية تابعة لـ شركة "فلاي رد سي"، وتوظيف أول مهندسين متخصصين بالطائرات المائية في الوجهة.