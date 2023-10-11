انت الان تتابع وزارة الرياضة تُحل مجلس نادي اللواء ببقعاء .. وتطالبه بقرابة 3 ملايين ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 أكتوبر 2023, 6:57 مساءً

حلّت وزارة الرياضة مجلس إدارة نادي اللواء بمحافظة بقعاء 100 كلم شمال حائل، والمعتمد بالقرار رقم (18293-42-101) وتاريخ26 /5 / 1442هـ. وذلك بعد رصد عدد من التجاوزات والمخالفات الإدارية والمالية على مجلس الإدارة الحالي وتكليف مجلس إدارة مؤقت يتم ترشيحه من قِبل الوزارة وبالتنسيق مع محافظ محافظة بقعاء لتسيير أمور النادي. وفي خطاب تلقاه رئيس مجلس إدارة النادي، من مدير فرع وزارة الرياضة بمنطقة حائل أحمد روزي، احتوى على منع مجلس الإدارة الحالي من الترشح لرئاسة أوعضوية النادي أو أي ناد آخر لمدة فترتين رئاسية، ومطالبة رئيس مجلس الإدارة الحالي بتقديم مؤيدات الصرف لمبلغ (1,316,747) ريالاً وكذلك نائبه بمبلغ (653,300) ريال وكذلك الرئيس التنفيذي للنادي بمبلغ (755,737) ريالاً وذلك لصرفها من حساب النادي دون تقديم مؤیدات لها. وطالب خطاب الفرع مطالبة رئيس مجلس الإدارة بإرجاع سلفة بمبلغ (141,000) ريال لحساب النادي كونها سلفة غير نظامية وكذلك المطالبة بإسترداد السلفة المقدمة ،نائب رئيس النادي كونها سلفة غيرنظامية . وأمهل الفرع المُطالبين 30 يوماً لتقديم المبررات وتنفيذ المطلوب أو سيتم احالة المُطالبة للجهات الرقابية لاتخاذ اللازم.

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