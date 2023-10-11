أكثر من 90 اتحادًا تدعم ملف استضافة السعودية كأس العالم 2034

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 أكتوبر 2023, 7:16 مساءً

وصل عدد الاتحادات الكروية التي أكدت دعمها لترشيح المملكة العربية السعودية التي أعلنت تقدمها لاستضافة كأس العالم 2034 إلى أكثر من 90 اتحادًا حتى اليوم الأربعاء. ويأتي ذلك بعد أسبوع واحد فقط من إعلان السعودية نيتها الترشح لاستضافة المونديال. وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن الاثنين الماضي إرسال خطاب طلب ترشح المملكة العربية السعودية الرسمي لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". وانضم 12 اتحادًا لكرة القدم خلال الساعات الماضية إلى قائمة الاتحادات الداعمة لطلب السعودية استضافة كأس العالم 2034، أبرزها اليونان - وهي الدول الأوروبية الرابعة الداعمة للعرض السعودي - إلى جانب كل من تنزانيا، الجابون، زامبيا، إريتريا، كمبوديا، غينيا بيساو وغينيا الاستوائية.

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