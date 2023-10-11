"غيداء البشري" مديرة للعلاقات العامة بنادي الوحدة السعودي

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محمد بن مسعود - الدمام - صدر قرار الرئيس التنفيذي لنادي الوحدة السعودي بتعيين غيداء فتحي البشري مديرةً لإدارة العلاقات العامة.

وتعد "غيداء" من الكفاءات الوطنية المتخصصة في مجال إدارة العلاقات العامة وتنظيم الفعاليات والمعارض والمؤتمرات وإدارة المخاطر والأزمات.

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