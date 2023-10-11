انت الان تتابع شرطة الرياض تقبض على متهمين في حادثة إطلاق نار ودهس متعمد بالخرج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن شرطة المنطقة باشرت حادثة إطلاق نار ودهس متعمد في محافظة الخرج بين مجموعة من الأشخاص إثر خلاف سابق بينهم، نتج منه وفاة شخصَيْن، وإصابة آخرَيْن، حالة أحدهما حرجة، وتم القبض على المتهمين كافة، وجارٍ القبض على من وثَّق ونشر محتوى مرئيًّا بذلك؛ لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة الرياض تقبض على متهمين في حادثة إطلاق نار ودهس متعمد بالخرج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.