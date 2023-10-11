"فهد بن مقرن": تحسين جودة مصادر الطاقة وزراعة الأشجار مطلب لخلق هواء نقي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 أكتوبر 2023, 8:01 مساءً

أكد الأمير فهد بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مبادرة التعليم البيئي الوطني السعودي، أن تنظيف مصانع الصناعة وتحسين جودة مصادر الطاقة كتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، سيحد من التلوث الهوائي. وطالب الأمير فهد بالتقليل من استخدام المواد الكيميائية الضارة، ومشدداً على أهمية زراعة الأشجار والنباتات، مُثنياً على ما استشعره صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بإطلاقه مبادرة "السعودية والشرق الأوسط الأخضر"، والتي تهدف إلى زراعة 60 مليار شجرة، ستساهم على امتصاص ثاني أكسيد الكربون وإنتاج الأكسجين، ما يعطي نقاءً وجودة للهواء المحيط بنا. وأشار الأمير فهد في كلمته في الملتقى الدولي لنقاوة الهواء تحت شعار "لنعمل معاً من أجل نقاوة الهواء"، إلى حاجة المجتمع لوجود حملات توعوية وتثقيفية حول أهمية نقاء الهواء وتأثير التلوث الهوائي على الصحة العامة والبيئة، وتطبيق تدابير السلامة المناسبة للتحكم في الغبار والدخان.

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