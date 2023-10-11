شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 362 كيلوجرامًا من المخدرات في جازان ونجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت شرطة محافظة الدائر بمركز الضبط الأمني بعثوان في منطقة جازان، على مقيم من الجنسية الهندية لترويجه 325 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في ناقلة يقودها "صهريج".

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

حرس الحدود

وفي نفس السياق، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع سقام بمنطقة نجران وسط خطة أمنية وميدانية محاولة تهريب 37 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وقبضت على مهربيها وهم 3 مخالفين لنظام أمن الحدود، ومستقبلها مواطن، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وذلك ضمن جهود المديرية العامة لحرس الحدود في الحرب على المخدرات.

ترويج المخدرات

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

ويمكن الإبلاغ من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected].

وأكدت أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.