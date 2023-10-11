شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: ولي العهد يؤكد للرئيس التركي موقف المملكة الثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً اليوم، من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وجرى خلال الاتصال بحث التصعيد العسكري الجاري حاليا في غزة ومحيطها.

وقف أعمال التصعيد

أكد سمو ولي العهد خلال الاتصال، أن المملكة تبذل جهوداً حثيثة في التواصل الإقليمي والدولي، بهدف التنسيق المشترك لوقف أعمال التصعيد الجاري.

كما أكد سموه على موقف المملكة الرافض لاستهداف المدنيين بأي شكل، وإزهاق أرواح الأبرياء، مشددًا على ضرورة مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني، وعلى ضرورة وقف الهجوم على قطاع غزة.

وأشار سمو ولي العهد خلال الاتصال إلى موقف المملكة الثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية، ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل، الذي يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.