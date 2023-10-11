شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإمام: الفيديو المنتشر لأحد منسوبينا لا يمثل وجهة نظر الجامعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح المتحدث الرسمي بإسم جامعة الإمام محمد بن سعود بأن الجامعة رصدت مقطع فيديو متداول لأحد منسوبيها عبر شبكات التواصل الاجتماعية، أشار فيه إلى اسم الجامعة، وتناول فيه قضية خارجة عن اختصاصه وبعيدة عن تخصصه العلمي.

وأكد المتحدث الرسمي بأن ما صدر لا يمثل وجهة نظر الجامعة، وستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذا الأمر.

جامعة الإمام محمد بن سعود

كانت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وقعت الشهر الماضي، اتفاقية اعتماد 68 برنامج أكاديمي مع هيئة تقويم التعليم والتدريب، بحضور رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور خالد بن عبدالله السبتي ومعالي رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري.

وتأتي الاتفاقية ضمن مستهدفات الخطة الإستراتيجية لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية التي تسعى لتحقيق أعلى المعايير في الجودة الأكاديمية، لتواكب النمو المتسارع الذي تشهده المملكة في مجال التعليم وجودته، لتراهن على مخرجات ريادية تدعم سوق العمل بأداء متميز وكفاءة عالية.