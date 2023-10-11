شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي سعودي يصدم ميسي ويفاجئ رونالدو بخبر سار والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الإعلامي السعودي على الحربي المُقرب من مسئوولي نادي النصر، حقيقة رغبة نادي العالمي في ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي، على خلفية فشل فريقه في التأهل للتصفيات النهائية من مسابقة الدوري الأمريكي.

وقال الحربي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الأنباء التي تتردد عن رغبة النصر في ضم ميسي غير صحيحة، مؤكدًا أن العالمي لا يريد التعاقد مع النجم الأرجنتيني ولا توجد مفاوضات معه.

وأكد الإعلامي المقرب من مسئوولي نادي النصر، إن العالمي مكتفي بتواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو داخل صفوفه.

ميسي يعود للمشاركة مع انتر ميامي

وخاض ليونيل ميسي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي مباراة الفريق الأمريكي أمام سينسيناتي كبديل في الدقيقة 55 بدلًا من توماس أفيليس، ولأول مرة منذ إصابته وغيابه 4 لقاءات عن فريقه خلال الفترة الماضية.

ويتواجد إنتر ميامي في المركز قبل الأخير بالقسم الشرقي برصيد 33 نقطة، وخسر فرص التأهل للأدوار الإقصائية قبل جولتين على نهاية الدور التمهيدي.