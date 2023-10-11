شكرا لقرائتكم خبر عن معلق مباراة مصر وزامبيا الودية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة منتخب زامبيا يوم غد الخميس الموافق الثاني عشر من شهر أكتوبر الجارى في إطار المواجهة الودية التي ستجمع المنتخبان.

مباراة مصر وزامبيا

ويواجه منتخب مصر نظيره زامبيا على ستاد هذاع بن زايد في الإمارات العربية المتحدة.

وحسم المنتخب المصري تأهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا والمقرر لها في شهر يناير القادم بحضور 24 منتخب قاري بعد أن تصدر المجموعة الرابعة رفقة كلًا من غينيا ومالاوي وإثيوبيا.

وتنطلق مباراة مصر وزامبيا في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وفي تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

معلق مباراة مصر وزامبيا

وأعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورت تولى مهمة التعليق إلى كلًا من محمد الكواليني على القناة الصوتية الأولى ومحمد الغياتي على القناة الصوتية الثانية.