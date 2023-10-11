شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الزمالك:" الأهلي فاوضني.. وصفقة إمام عاشور لا تعنيني" والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف النجم عبد الله نيمار جناح نادي الزمالك عن مفاجأة كبري بشأن تواصل مسئولي الأهلي معه من أجل العودة إلى مصر عبر بوابة الفريق الأحمر بدلا من الزمالك أثناء فترته الإحترافية القصيرة.

وشدد اللاعب علي أنه رفض عرض الأهلي، كونه أحد أبناء نادي الزمالك، حيث أكد أنه لا يفكر بهذه الطريقة التي يفكر بها البعض في الفترة الحالية.

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وتابع نيمار:" بكل تأكيد سعيد بتواجدي في الزمالك، أما فيما يتعلق بإمام عاشور فذلك خياره الشخصي، ولكن إذا كنت في موقفه لرفضت الإنتقال إلى الأهلي بكل تأكيد ".

وأتم:" تعجبت من إنتقال إمام عاشور للأهلي، فهو أحد المنتمين لنادي الزمالك، والذي ظهر حبه الكبير للفريق الأبيض في فترته السابقة داخل النادي".

نيمار: فتوح لن ينتقل إلى الأهلي

وبسؤاله عن إنتقال فتوح للأهلي، قال:" أعتقد أن ذلك سيكون صعبا، اللاعب لن ينتقل إلى الفريق الأحمر، ولا أعلم السبب وراء تأخر التجديد، ولكن أعتقد أن الأزمة ستنتهي ".