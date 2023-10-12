جامعة الإمام محمد بن سعود: رصدنا أحد منسوبينا يتحدث عن قضية خارج اختصاصه

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محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عبر موقعها الرسمي على منصة X أن الجامعة رصدت ‫مقطع فيديو متداول لأحد منسوبيها عبر شبكات التواصل الاجتماعية؛ أشار فيه إلى اسم الجامعة، وتناول فيه قضية خارجة عن اختصاصه، وبعيدة عن تخصصه العلمي.

وأضافت: وتؤكد الجامعة أن ما صدر لا يمثل وجهة نظر الجامعة، وستقوم باتخاذ سائر الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذا الأمر.

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