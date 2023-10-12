شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة بالفلبين: نعمل مع السلطات على إعادة جثمان ضحية حادث القتل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الفلبين أنها تلقت نبأ مقتل مواطن سعودي، وإصابة زوجته، على يد مجهول قام بإطلاق النار عليهما أثناء قيادة المواطن السعودي مركبته مع زوجته على طريق عام بمنطقة شريف أغواك بمحافظة ماجيندانا والجنوبية بالفلبين.

وأكدت السفارة متابعتها ببالغ الاهتمام مع السلطات الفلبينية تفاصيـل الحادث الأليم، كمـا أنها تتابع بحرص شديد حالة الزوجة المصابة بعد نقلها إلى مستشفى قريب من مكان الحادث.

السلطات الفلبينية

وشددت السفارة في بيانها على أنها تعمل حاليًا بالتنسيق مع السلطات الفلبينية المختصة على نقل جثمان الفقيد -رحمه الله- إلى السعودية بعد استكمال الإجراءات اللازمة.

وتقدمت السفارة ومنسوبوها إلى أسـرة الفقيد بخالص العزاء والمواساة، سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.