شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يحسم موقفه من الإنضمام للدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكدت تقارير صحفية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي، لا يفكر فى مغادرة ناديه، خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير المقبل، فى ظل ارتباطه بالانتقال إلى برشلونة أو إلى أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين، على سبيل الإعارة.

وكان ليونيل ميسي قد فشل مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي فى التأهل إلى الأدوار الإقصائية من الدوري الأمريكي، بعد خسارته الأخيرة أمام فريق سينسيناتي، بهدف نظيف.

ميسي يرفض الرحيل عن إنتر ميامي

وذكر الصحفي الشهير فابريزيو رومانو أن ليونيل ميسي لا يفكر في أي انتقالات على سبيل الإعارة من إنتر ميامي على الرغم من ارتباطه ببرشلونة والمملكة العربية السعودية.

وكانت صحيفة "آس" الإسبانية، أشارت فى وقت سابق إلى أن أندية دوري روشن السعودي عادت لتحاول من جديد للحصول على خدمات ليونيل ميسي في يناير المقبل على سبيل الإعارة، بعد فشل المحاولة الأولى في صيف 2023 رغم عدم وجود عرض رسمي لميسي حتى الآن.

وأشارت إلى أن فكرة عودة ليونيل ميسي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة قد تم رفضها، حيث لا يزال الفريق الكتالوني يعاني من قانون اللعب النظيف مجددًا، وذلك بسبب عدم وجود مجال داخله لاحتساب تكلفة التعاقد مع ميسي بثمن قليل.

وكانت عروض أندية دوري روشن السعودي لميسي في الصيف الماضي على مستوى الراتب وصلت إلى 400 مليون يورو سنويا من صفوف الهلال.