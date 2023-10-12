شكرا لقرائتكم خبر عن مدير رابطة الدوري السعودي يفاجئ محمد صلاح بهذا التصريح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - رحب النيجيري، مايكل إيمينالو، مدير كرة القدم برابطة دوري روشن السعودي للمحترفين، بإمكانية انضمام الدولي المصري محمد صلاح، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، للبطولة في المستقبل.

ونشر فابريزيو رومانو، الصحفي المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "إكس" تويتر سابقًا، تصريحات لإيمينالو عن الدولي المصري، حيث قال: "صلاح مرحب به في أي وقت".

وتابع: "لكن لا أحد يضغط عليه أو أنه مجبر على القدوم إلى هنا".

وشدد رومانو: "إذا أراد القدوم وكانت هناك فرصة للعمل مع الأندية بطريقة احترافية، فسنكون سعداء جدا بوجوده".

الجدير بالذكر، أن نادي اتحاد جدة، ارتبط بضم محمد صلاح في الانتقالات الصيفية الماضية، وظلت احتمالات توقيع اللاعب المصري قائمة حتى اللحظات الأخيرة قبل إغلاق الميركاتو الصيفي.

صلاح يتصدر قائمة اللاعبين الاكثر مساهمه تهديفية في الدوري الإنجليزي

وتصدر الدولي المصري محمد صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، قائمة أكثر اللاعبين مساهمة تهديفية في الدوري الإنجليزي للموسم الحالي، بعدما سجل هدفي الريدز ضد برايتون.

ونجح محمد صلاح، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي في الوصول إلى المساهمة التهديفية التاسعة في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي بواقع 5 أهداف و4 أسيست.

ورفع النجم المصرى رصيده إلى 144 هدفا فى الدوري الإنجليزي الممتاز، ليعادل السجل التهديفى للنجم الهولندى السابق روبن فان بيرسى فى المركز الثالث عشر بقائمة أفضل هدافى البريميرليج عبر التاريخ.