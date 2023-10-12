نجران.. العثور على مواطن مفقود ميتا بالقرب من سيارته

أوضح المتحدث الرسمي لجمعية ليث للإنقاذ جمعان الغامدي في تصريح لـ " دوت الخليج " اليوم، أنه تم العثور على شخص مفقود متوفى بالقرب من سيارته، وهو مواطن يبلغ من العمر 38 عاما.

وأضاف أنه ورد بلاغ لعمليات جمعية ليث الساعة 21:50 من ظهر يوم الثلاثاء، وعلى الفور تم تحرك فرقة محافظة شرورة بعدد 7 آليات مع 13 فردا، بعد أخذ المعلومات وتفاصيلها، بالإضافة للإحداثيات التقريبية لموقع المفقود.

وأضاف: طلب الفريق الدعم من قبل مشرف محافظة شرورة وتم إرسال 5 فرق مع 10 أفراد، بالإضافة إلى الطيران الشراعي وطيران الدرون الحديث، وعند الساعة 6:30 من صباح اليوم الأربعاء وردنا بلاغ العثور على المفقود متوفىً.