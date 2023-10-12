وتنطلق الحملة، التي يعود أجرها لأبطالنا الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الدفاع عن الدين والوطن، من مدينة الرياض بالتعاون مع التجمع الصحي الثالث ومنصة وتين للتبرع بالدم، حيث تبدأ غدًا في استقبال المتبرعين على مدى ثلاثة أيام في سوق الرياض بارك، حيث تم توفير بنك دم متنقل مزود بأحدث ما توصلت إليه التقنية الطبية.
وتأتي المبادرة ضمن جهود صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين في القيام بأعمال خيرية يعود أجرها وثوابها لأبطالنا الشهداء رحمهم الله، وترسيخ الهدف الإنساني النبيل في مجال البذل تقديراً لتضحياتهم التي بذلوها للدفاع على أرض دوت الخليج.
كانت هذه تفاصيل خبر حملة للتبرع بالدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.