مليون شجرة بالجوف

واصلت أمانة منطقة الجوف تنفيذ أعمال الموسم التاسع من مبادرة «الجوف واحة خضراء» بشراكة مجتمعية مع القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي.

وغرست الأمانة بمشاركة منسوبي شركة الاتصالات السعودية أكثر من 80 شجرة على الطريق الإقليمي بمدينة سكاكا، ضمن أعمال الموسم التاسع للمبادرة التي أطلقها الأمير فيصل بن نواف أمير منطقة الجوف، وتستهدف زراعة مليون شجرة بالمنطقة خلال 10 سنوات، وتعمل الأمانة على تنفيذها.

وأشار المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان، إلى تواصل أعمال التشجير ضمن الموسم التاسع للمبادرة في المواقع التي تم تحديدها مسبقاً وفق الخطة، بمشاركة منسوبي الجهات الحكومية والأهلية والمتطوعين من أبناء وبنات المنطقة، لتحقيق أهداف المبادرة في زيادة الغطاء النباتي واستدامة البيئة، منوهاً بالمشاركات المجتمعية للشركة وتعاونها مع الأمانة في كل ما يخدم المجتمع والمنطقة.