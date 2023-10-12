انت الان تتابع بالفيديو.. "القحطاني" لـ"يا هلا بالعرفج": شركاء الإعلام انطلاقة جديدة للتدريب والتأهيل على المنصات الإعلامية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

استعرض برنامج "يا هلا بالعرفج" من خلال فقرة خبر الأسبوع مقطعًا مرئيًّا لـ"عمر القحطاني" من مركز التواصل الحكومي، تحدَّث من خلاله عن إطلاقات وزير الإعلام ضمن لقاء شركاء الإعلام لخمسة مشروعات إعلامية، تهدف لدعم وتأهيل وإيجاد كفاءات قادرة على توطين المهنة في المنصات الإعلامية كافة.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

وفي سياق فقرة المشي مع العرفج استعرض البرنامج مقطع فيديو مع "أماني العجلان"، تتحدث عن علاقتها بالمشي، وأهم القرارات التي اتخذتها وهي تمشي، وكان من أهمها قرار التقاعد، وتوصي صناع المحتوى بصناعة محتوى لا يخجلون منه فيما بعد.

وفي السياق ذاته، ومن خلال فقرة البرواز، عرض البرنامج فيديو للناقد الرياضي "فيصل الجفن" وهو يجيب عن سؤال "هل المشاركات الخارجية للأندية تحسب للوطن أم للنادي وجماهيره؟". ويؤكد العرفج أن كل نادٍ يُعتبر نهرًا يصب في بحيرة الوطن.

وفي فقرة مزايين الكتب استعرض عامل المعرفة كتاب "بيان بطل كل يوم" للمؤلف "روبن شارما"، وهو كتاب تدور فكرته حول "كيف تستطيع أن تصبح بطلاً كل يوم". كما عرض مقطعًا مرئيًّا لـ"نواف العصيمي" وهو يتحدث عن الكتاب.