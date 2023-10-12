أمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية تُكرّم متحف "عروس المصايف"

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محمد بن مسعود - الدمام - منحت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تكريمًا لمتحف "عروس المصايف" لصاحبه سالم بن مرعي القحطاني، وذلك بناءً على قرار الوكلاء المسؤولين عن الآثار والمتاحف بدول مجلس التعاون لتكريم المتاحف الخاصة.

وجاء التكريم لما قدمه من إثراء للساحة الخليجية وإبداع في مجال الآثار والمتاحف، وعرفانًا وتشجيعًا للإسهامات في إبراز جهود الآثار والمتاحف، واستدامة الحركة التراثية الخليجية.

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