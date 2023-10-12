شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. نجاح اختبار احتواء أكثر من 70 ألف برميل في المياه الإقليمية السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختبر المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي قدرات 50 جهة حكومية وخاصة، خلال التمرين التعبوي الثاني عشر، للتعامل مع حادثة تلوث افتراضية لتسرب زيتي في المياه الإقليمية للسعودية.

وكشف المركز عن ارتفاع قدرات المشاركين في احتواء التلوث والتعامل مع كل آثاره السلبية، وفقًا للسيناريو المُعد في الخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات الزيتية والمواد الضارة.

خطوات التمرين التعبوي

وأوضح المتحدث الرسمي للمركز سعد المطرفي، أن التمرين التعبوي طبق سيناريو افتراضيًا على مدى يومين، نفذت فيه الجهات المشاركة اختباراتها الخاصة في التعامل مع أي كارثة بيئية محتملة، بدءًا من رصد أنظمة الاستشعار وطائرات "الدرونز" بقعة زيت بحجم يتجاوز 70 ألف برميل قبالة شاطئ الخفجي.

وأضاف: يصل بعد ذلك بلاغ إلى مركز الاتصال الموحد 988، الذي يمرره بدوره إلى كل الجهات المعنية، وعلى رأسها إمارة المنطقة الشرقية -مكان الحدث الافتراضي- والقوات الجوية والبرية والبحرية بحسب حدود مسؤولياتهم.

تقييم القدرات البشرية والتقنية

وأشار المتحدث إلى أن التمرين الثاني عشر يستهدف تقييم القدرات البشرية والتقنية، وقال: "الاستجابة الفعالة لأي حادث هو التقييم المستمر للمخاطر الناتجة عن تلك الحوادث".

وتابع: يأتي ذلك إدراكًا لأهمية الاستجابة والسيطرة على الأحداث الطارئة التي قد تنجم عن حوادث بيئة مماثلة قد تكون عواقبها وخيمة على الصحة العامة، والمجتمعات السكنية، والمناطق الحيوية والحساسة، والأنشطة الاقتصادية المحيطة بالمنطقة.

وشدد على أهمية أن تكون جميع القدرات في حالة تأهب دائمة وجاهزية قصوى، "ولا يمكن معرفة ذلك إلا بإجراء مثل هذه الفرضيات، التي يجري فيها اختبار مستوى التعاون والتنسيق في انقاذ وحماية البيئة والمجتمع".

وبحسب المطرفي، فإن الخطة الوطنية تتضمن أدوارًا محددة تقوم فيه الجهات بإجراءات تنفيذية، بدءًا من عمليات المراقبة والمسح، وحتى عمليات الاحتواء في عرض البحر، وصولًا إلى الاستعداد والجاهزية والاستجابة الفورية.

طوق أمني بحري وبري

وأثبتت الاختبارات جاهزية وزارة الداخلية والجهات التابعة لها، عبر توفير طوق أمني بحري وبري يحيط بمسرح العمليات الميدانية، وعمل المسح الجوي لموقع العمليات عن طريق طيران الأمن.

كما اختبرت منظومة البيئة قدراته البشرية والتقنية في حماية البيئة الساحلية من أي أخطار قد تهدد الموائل البحرية والمحميات الطبيعية، فيما نجح منسوبو الصحة في التعامل مع الحالات الإنسانية التي تعرضت لملوثات كيمائية.

وبرزت القدرات العالية للتعامل مع الأزمات البيئية من قبل منظومة وزارة الطاقة والجهات التابعة لها، مثل شركات أرامكو السعودية والكهرباء وشركة مرافق، فيما نجحت شركة أرامكو لأعمال الخليج في قيادة العمليات الجوية للتمرين التعبوي المعروف باستجابة 12.

بالإضافة إلى توفير وسائط بحرية، ومعدات وتقنيات متطورة قادرة على الاستجابة بفعالية بحسب اختلاف نوعيات الانسكاب ومكان حدوثها ومراعاة الظروف الجوية لذلك.

نقل المعرفة للكوادر السعودية

وعلى الصعيد ذاته، فإن التمرين التعبوي أتاح فرصة كبيرة لنقل المعرفة للكوادر السعودية عبر الاحتكاك بالخبراء والمختصين في مجال مكافحة الانسكابات النفطية من شركات عالمية.

وجرى تدريب 50 موظفًا من الكفاءات الوطنية من قبل شركة أرامكو لأعمال الخليج، ما مكّن الشركة من تشكيل 7 فرق لمكافحة الانسكابات النفطية (فريق المسح الجوي وحساب الكميات المنسكبة، و4 فرق لمكافحة الانسكابات البحرية، وفريقان لمكافحة الانسكابات على الشواطئ).

وكشفت جميع الجهات المشاركة عن معدات وتقنيات حديثة استخدمت لحماية، وإنقاذ الكائنات الحية وحماية الموائل البحرية ومكافحة الآثار السلبية المترتبة على ذلك، وكذلك معدات متطورة مثل الحواجز المطاطية السريعة التي تتميز بقدرتها العالية في تجميع الزيوت المنسكبة والمتفرقة وكفاءة عالية.