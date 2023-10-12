شكرا لقرائتكم خبر عن لوكاكو يتحدث عن موقفه من الإنضمام للدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي أن الناس سيشعرون بالصدمة إذا تحدث عما حدث الصيف الماضي في المفاوضات التي تمت مع ناديي إنتر ميلان ويوفنتوس والهلال وتشيلسي خلال الميركاتو الماضي.

لوكاكو يتحدث عن الدوري السعودي

وقال روميلو لوكاكو، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش مشاركته في معسكر منتخب بلاده قبل مواجهة منتخب النمسا الأول لكرة القدم في المواجهة التي ستقام في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024: "معظم الناس في هذه الغرفة يعرفونني، أنت تعلم أنني لا أحب الالتفاف حول الأدغال".

وتابع روميلو لوكاكو: "سأتحدث عندما يحين الوقت المناسب، ولكن إذا أخبرتك كيف سارت الأمور حقًا في الصيف الماضي، فسوف يصاب الجميع بالصدمة، كانت هناك لحظات شعرت فيها أنني يمكن أن أنفجر، وقبل 5 سنوات ربما كنت سأفعل ذلك".

وشدد لوكاكو في حديثه: "الآن أنا أركز فقط على ما يمكنني القيام به بشكل أفضل، وهو لعب كرة القدم، لقد عملت بجد طوال الصيف، يجب أن أشكر أيضًا رادجا ناينجولان على اتصاله بروما نيابة عني."

وقال مهاجم منتخب بلجيكا: "شعرت بعدم الارتياح بعض الشيء بعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين الانتر ومانشستر سيتي، لكن ذهني كان منزعجًا بسبب ما حدث في الأيام التي سبقت ذلك، وسأتحدث عن ذلك لاحقًا."

وعن الدوري السعودي قال الدولي البلجيكي: "لقد تشرفت باهتمامهم، ولكن بعد المحادثات التي أجريناها، لم أكن مقتنعا تماما، سيصبح الدوري أحد أكبر الدوريات في العالم، لكنني لم أرغب في مغادرة أوروبا بعد".

وأكد روميلو لوكاكو: "كنت أعرف جيدًا ما سيحدث هذا الصيف، وكان هناك عدد قليل من الأندية التي لن أذهب إليها بالتأكيد، في النهاية، عليك أن تفكر في ما حدث في السنوات الأخيرة على المستوى الكروي والشخصي، ولهذا السبب قمت باختياري".

وانضم لوكاكو إلى روما على سبيل الإعارة من تشيلسي، خلال فترة الانتقالات الماضية وقد بدأ هذه التجربة بشكل مذهل، حيث سجل 7 أهداف في 8 مباريات فقط بين الدوري الإيطالي والدوري الأوروبي.