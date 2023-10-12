السعودية | أعضاء هيئة الأمانة العامة لاتحاد “فانا” يزورون حي الطريف التاريخي بالدرعية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

زار أعضاء هيئة الأمانة العامة لاتحاد وكالات الأنباء العربية “فانا” اليوم، حي الطريف التاريخي بالدرعية، ضمن برنامج زيارة أعدته وكالة الأنباء السعودية، بمناسبة استضافتها لاجتماع الهيئة في وقت سابق اليوم.

وتجول الوفد الزائر يرافقهم رئيس الاتحاد، رئيس وكالة الأنباء السعودية فهد بن حسن آل عقران في أرجاء حي الطريف التاريخي المبنى وفق الطراز النجدي العريق الذي كان مقراً لعاصمة الدولة السعودية الأولى، واستمعوا لشرح من مرشدي هيئة تطوير بوابة الدرعية عن تاريخ المكان وأهم شواهده والمدرج عاليماً في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وشملت الزيارة متحف الدرعية الواقع في قصر سلوى واطلعوا على ما يضمه من مخطوطات وعملات نقدية، بالإضافة إلى الملابس التقليدية والتحف الفنية التي تحكي للزائر وتعكس له أجواء الدولة السعودية الأولى، فيما قدمت للضيوف في ختام زيارة المتحف تذكارات كتبت بخط الدرعية.

ووقف الوفد في إطلالة مباشرة من البجيري على حي الطريف ووادي حنيفة أحد أكبر المتنزهات المفتوحة وأبرز معالم الدرعية الطبيعية.