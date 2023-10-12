السعودية | “الإمام” تتبرأ من العرجي.. وتؤكد: “سنحاسبه”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

وقفت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، لأحد منسوبيها، وقطعت الطريق أمامه، عقب أن زج باسم الجامعة، في إحدى قضايا الرأي العام المتداولة في المجتمع السعودي.

وقالت على لسان المتحدث الرسمي على منصة “إكس”، إنها رصدت – أي جامعة الإمام – في منصات وشبكات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأحد منسوبيها، الذي أشار إلى اسم الجامعة بصفته العملية، وقد تناول قضية خارجة عن اختصاصه، وبعيدة عن تخصصه العلمي.

وتبرأت الجامعة من الدكتور فهد العرجي، الذي وجه ما يراه نصائح حول قضية “دم” شائكة ومحسومة في القضاء، وأكدت أن ذلك الرأي لا يمثل وجهة نظرها، ولم تتوقف عند هذا الحد، بل رفعت من نبرتها، حين وعدت بأنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذا الأمر.

ويعمل العرجي بمرتبة أستاذ مساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وقد راج له مقطع مصور، تحدث فيه عن قضية قتل، كان القضاء قد قال كلمته فيها، وباتت في خانة المحسوم.