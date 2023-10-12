السعودية | “مليون شجرة” من مياه الشقيق بـ”عروس الشمال”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل أعمال تشجير حقل مياه الشقيق، بـ1.5 مليون شجرة، وذلك استمراراً لحملة “لنكن قدوة”.

وتستهدف الوزارة من تلك الحملة رفع نسبة الغطاء النباتي، والإسهام في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للبيئة، إلى جانب الاستفادة من المياه المرتجعة لري هذه المزروعات، وتعزيز الصورة النمطية للموقع، بما يخدم عملية التشجير وزيادة المساحات الخضراء.