"بايدن": ما قامت به "حماس" يتجاوز جرائم "داعش" .. وعلى إيران توخي الحذر

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 أكتوبر 2023, 10:49 مساءً

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إن ما قامت به حركة "حماس" تجاه إسرائيل يتجاوز جرائم "داعش"، وطالب الرئيس بايدن في كلمة إيران "بتوخي الحذر". وتفصيلاً، شدد "بايدن" على أن بلاده ستعمل على "استعادة المحتجزين الأمريكيين في غزة"، مضيفًا : "أبلغت رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بضرورة أن تتصرف إسرائيل وفقًا لقواعد الحرب". وأعلنت الخارجية الأمريكية، الأربعاء، أن حصيلة من تأكد مقتلهم من المواطنين الأمريكيين في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس قد ارتفع إلى 22 شخصًا. وتمثل الحصيلة الأخيرة زيادة بواقع 8 ضحايا مقارنة بآخر عدد مؤكد للقتلى قبل يوم واحد، وفقًا لسكاي نيوز عربية. وسبق كلمة بايدن تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال فيها إنه سيعمل على "تدمير حماس"، مشددًا على أن "دماء قادتها مهدورة". وأشار نتنياهو في خطاب إلى جانب وزير الدفاع يوآف غالانت إلى أن بلاده: "تحارب بكل قوتها وعلى كل الجبهات"، مشددًا على حصول إسرائيل للدعم القوي لمواصلة الحرب ضد "حماس". وفيما يتعلق بالدعم الأمريكي، قال نتنياهو: "حصلنا على مساعدات عسكرية أمريكية وننتظر وصول حاملة الطائرات".

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