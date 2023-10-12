انت الان تتابع رياح شديدة على محافظة ينبع تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وارتفاعًا في الأمواج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - نبه المركز الوطني للأرصاد من رياح شديدة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاعًا في الأمواج، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40- 49) كم/ ساعة، على محافظة ينبع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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