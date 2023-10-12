مؤشرات على أول تدفق رطوبي لشبه الجزيرة العربية تدريجيًّا خلال الثلث الأخير من شهر أكتوبر

انت الان تتابع مؤشرات على أول تدفق رطوبي لشبه الجزيرة العربية تدريجيًّا خلال الثلث الأخير من شهر أكتوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
12 أكتوبر 2023, 5:26 صباحاً
على الرغم من استقرار الأجواء في أنحاء واسعة من شبه الجزيرة العربية؛ بل وتسجل درجات الحرارة فوق معدلاتها المعتادة بدرجات عديدة هذه الأيام؛ يراقب قسم التنبؤات الجوية في مركز طقس العرب -عن كثب- مخرجات الخرائط الجوية التي تشير إلى أن هناك تغييرًا متوقعًا على الطقس في أنحاء عديدة منها؛ بما في ذلك أجزاء من المملكة السعودية، تدريجيًّا خلال الثلث الأخير من شهر أكتوبر.
وتشير أحدث القراءات الجوية إلى أن أجزاء من المملكة السعودية -بالإضافة إلى بعض الدول الخليجية الأخرى- على موعد مع أول تدفق رطوبي من مناطق استوائية، ويتزامن ذلك مع بداية عبور المنخفضات الجوية العلوية نحو أجواء المنطقة؛ مما يؤدي إلى نشاط جوي يترافق مع ارتفاع فرص هطول الأمطار التي يرافقها حدوث الصواعق ونشاط في التيارات الهابطة المثيرة للغبار، بالإضافة إلى تفاوت في درجات الحرارة في مناطق عديدة.
وبناء على ذلك يُتوقع أن يكون الطقس في دول الخليج على النحو التالي:
- ما تبقى من الأسبوع والأسبوع القادم من 12 إلى 19 أكتوبر: يبقى تركز فرص الأمطار الرعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة السعودية بما فيها مرتفعات جازان وعسير والباحة، بالإضافة إلى السهول الساحلية، مع احتمالية أن تمتد بعض الأمطار لأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة في بعض الأيام؛ في حين يكون مستقرًّا في باقي المناطق مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية.
- الثلث الأخير من شهر أكتوبر: تبدأ الأحواض العلوية الباردة بالتزامن مع تدفق رطوبة ذات خصائص استوائية للمنطقة، ويؤدي ذلك بمشيئة الله إلى ارتفاع تدريجي في فرص الأمطار وتشكل الحالات الجوية خاصة في الأسبوع الأخير من الشهر على العديد من المناطق.
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