انت الان تتابع الأمم المتحدة تعلن ارتفاع أعداد النازحين في غزة لأكثر من 300 ألف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 أكتوبر 2023, 5:30 صباحاً

أعلنت الأمم المتحدة الخميس، أن أكثر من 338 ألف شخص أُجبروا على الفرار من منازلهم في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي عنيف منذ شنت حركة حماس هجومًا مباغتًا على جنوبي إسرائيل السبت. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوشا" في بيان: إن عدد النازحين في القطاع المكتظ بـ2.3 مليون نسمة "ارتفع عصر الأربعاء بمقدار 75 ألف شخص إضافي" ليصل إلى 338934 نازحًا. وارتفعت أعداد قتلى القصف الإسرائيلي إلى 1200 فلسطيني بينهم 140 طفلًا على الأقل، و5600 جريح، في وقت استمر فيه القصف الإسرائيلي، وامتلأت المستشفيات بالمصابين، وتوقفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة بعد نفاد الوقود. بينما قُتل أكثر من 1200 شخص من بينهم 169جنديًّا وجرح 2700 في إسرائيل، خلال عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة حماس يوم السبت. وتسببت الحرب التي أعلنتها إسرائيل في نزوح أكثر من 260 ألف فلسطيني. وأعلنت الأمم المتحدة على منصة "إكس" يوم الأربعاء، عن مقتل 11 من موظفيها العاملين مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) في الغارات الجوية المستمرة على قطاع غزة منذ يوم السبت. وأعلن الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن 30 تلميذًا في مدارس تديرها هذه الوكالة قُتِلوا أيضًا، وأصيب ثمانية آخرون.

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