انت الان تتابع السفارة الأمريكية في تونس تغلق أبوابها لدواعٍ أمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 أكتوبر 2023, 5:32 صباحاً

أصدرت السفارة الأمريكية في تونس بيانًا يوم الأربعاء، أعلنت من خلاله أنها ستغلق أبوابها لدواعٍ أمنية. وقالت سفارة الولايات المتحدة بتونس إنها ستغلق أبوابها يومي الخميس والجمعة 12 و13 أكتوبر أمام العموم للخدمات الروتينية. وأوضحت في بلاغ على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" أن ذلك يأتي في إطار التدابير الأمنية الوقائية تحسبًا للمظاهرات المرتقبة في تونس؛ في إشارة إلى المسيرة الوطنية المساندة للقضية الفلسطينية المرتقبة يوم الخميس. وشددت على حرصها الحفاظ على مستوى عالٍ من الحذر واليقظة تحسبًا للمظاهرات والاحتجاجات؛ وفق ما جاء في بلاغ مقتضب للسفارة. ودعت مجموعة من المنظمات والأحزاب التونسية إلى مسيرة وطنية يوم الخميس 12 أكتوبر 2023 بداية من منتصف النهار، من أمام المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل (المقر المؤقت بشارع الولايات المتحدة)؛ دعمًا للقضية الفلسطينية ولعملية "طوفان الأقصى" التي تقودها المقاومة الفلسطينية منذ السبت الماضي. وتتواصل لليوم الخامس على التوالي الغارات الإسرائيلية على غزة مستهدفة مناطق مختلفة في القطاع؛ مما أدى إلى ارتفاع حصيلة القتلى إلى 1100، بالإضافة إلى إصابة 5339 آخرين بجروح مختلفة.

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