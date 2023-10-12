انت الان تتابع فيديو.. ضبط عدد من المتسولين بالمدينة المنورة.. وجهود متواصلة لمكافحتهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 أكتوبر 2023, 5:48 صباحاً

تُواصل الجهات الأمنية جهودها في مختلف مناطق المملكة لرصد وضبط القائمين بالتسول في الشوارع وأمام المحال التجارية والمولات وبمواقف السيارات. وأسفرت الجهود الأمنية في منطقة المدينة المنورة، عن رصد وضبط مقيم من الجنسية الباكستانية يقوم بالتسول بشكل مباشر من قائدي المركبات. وتحت عنوان "معًا نكافح التسول" أوضح حساب الأمن العام على "إكس" أنه تم رصد وضبط زائر من الجنسية الباكستانية قام بالتسول بشكل مباشر في الأماكن العامة، وآخر من نفس الجنسية قام بالتسول بشكل مباشر من مرتادي الحرم المدني. كما تم رصد وضبط مقيم من الجنسية الهندية قام بالتسول بشكل مباشر من المارة أمام المحلات التجارية. ونوّه الأمن العام بضرورة الإبلاغ عن حالات التسول على الأرقام 911 بمحافظتي مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم 999 في بقية مناطق المملكة؛ مذكّرة بأن مكافحة التسول مسؤوليتنا جميعًا.

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