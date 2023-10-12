انت الان تتابع العقود الآجلة للمعدن الأصفر ترتفع بنسبة 0.23% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 أكتوبر 2023, 7:06 صباحاً

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات الخميس، في ظل ترقب الأسواق لصدور بيانات تضخّم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، والتي قد تقدم المزيد من الدلائل حول مسار الفائدة. وزادت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 0.23% إلى 1891.60 دولارًا للأوقية في تمام الساعة 09:14 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وهو أعلى مستوى لها منذ السادس والعشرين من سبتمبر. وصعد سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.26% إلى 1879.21 دولارًا، كما ارتفعت عقود الفضة تسليم ديسمبر بنسبة 0.73% إلى 22.30 دولارًا؛ بينما ارتفع سعر التسليم الفوري للبلاتين بنسبة 0.55% إلى 895.45 دولارًا للأوقية.

كانت هذه تفاصيل خبر العقود الآجلة للمعدن الأصفر ترتفع بنسبة 0.23% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.