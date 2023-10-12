إلكترونيًّا.. "تقنية البنات بالباحة" تعلن مواعيد التسجيل والقبول للفصل التدريبي الثاني

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الكلية التقنية للبنات بمنطقة الباحة، موعد بدء القبول والتسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الثاني للعام 1445هـ إلكترونيًّا، في أقسام الكلية لتخصصات: (التجميل والتزيين النسائي، وتصميم وتصنيع الأزياء، والإدارية والمالية، والحاسب وتقنية المعلومات).

وأوضحت أن التقديم سيكون متاحًا ابتداءً من 30/ 3/ 1445هـ، ويستمر إلى 3/ 4/ 1445هـ؛ وذلك عبر البوابة الإلكترونية للقبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: "قبولي" عبر الرابط التالي: https://adm.tvtc.gov.sa/registration.

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