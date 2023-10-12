انت الان تتابع يرسم لنا ملامح الشتاء القادم.. "الزعاق" يكشف أجواء البر والبحر خلال شهر أكتوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 أكتوبر 2023, 7:25 صباحاً

كشف خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، عن أجواء البر والبحر خلال شهر أكتوبر. وقال الزعاق إن فصول السنة أربعة "صيف، خريف، شتاء، ربيع"، ويحتضنها اثنا عشر شهرًا يحمل كل فصل ثلاثة شهور، وهذه الفصول تتخللها مواسم، فالفصول تقسيم عالمي عام، والمواسم تقسيم محلي خاص. وأضاف الزعاق أن الخريف الفلكي يبدأ من 23 سبتمبر ويمتد لـ23 ديسمبر، والخريف الواقعي يختلف باختلاف المناطق، لكنه يدخل مع دخول الوسم في منتصف أكتوبر، أي أن شهر أكتوبر يعتبر الحد الفاصل بين الحر اللاهب والاعتدال الماتع. ولفت في فيديو على حسابه في "إكس" إلى أن شهر أكتوبر يرسم لنا ملامح الشتاء القادم فهو موسم انتقالي تهب علينا فيه رياح مثيرة للغبار والأتربة، ويهيج فيه مياه البحر، والعامة يسمونه "ضربة البحر" وتتحول الرطوبة الخانقة إلى ضباب يسلب الألباب.

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