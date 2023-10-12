7 أعشاب يجب على مرضى القلب تجنبها.. "النمر" يحذّر وينصح

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محمد بن مسعود - الدمام - نصح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، مرضى القلب، بتجنب بعض الأعشاب، محذرًا من تأثيراتها.

وأوضح "النمر"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "هناك أعشابًا يُنصح مرضى القلب بالابتعاد عنها؛ مثل: عرق السوس، والبردقوش، والجنسنج، والإيفيدرا، والحلبة، والمتة، وزهرة العطاس".

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