"مرشدك الزراعي".. تعرّف على علامات "موت فسائل النخيل" وكيفية التعامل معها

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 أكتوبر 2023, 7:45 صباحاً

استعرض الإرشاد الزراعي، أهم العلامات التي تدل على موت الفسائل، وطريقة معرفة ما إذا كانت الفسيلة ميتة أو بها حياة. وأوضح المهندس راشد العصيمي، أن قلب الفسيلة في حال كان يخرج بسهولة منها فهذا يعني أنها ليس بها حياة، وبعد ذلك يمكن إزالتها وسحبها ولا تجد أنها تحتوي على أي جذور. وأضاف العصيمي في فيديو على الحساب التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة: بعد إزالة الفسيلة الميتة يمكن الاستفادة من "الحفرة" الناتجة عنها (الجورة) بوضع تربة جديدة فيها وتنظيفها لغرس فسيلة أخرى.

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