شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل وموعد التسجيل في النسخة الثانية من مسابقة "راوي الدرعية" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة ينبع طلبة المرحلة المتوسطة والثانوية في مدارس التعليم العام الحكومية والأهلية والعالمية وطلبة التربية الخاصة، للتسجيل في مسابقة "راوي الدرعية"، التي تُنفَّذ بالشراكة بين وزارة التعليم وهيئة تطوير بوابة الدرعية. ويستمر التسجيل إلى 14 نوفمبر القادم، من خلال هذا الرابط.

تفاصيل المسابقة

وأوضحت أن المسابقة تُعد مبادرة تنافسية بطريقة إبداعية بين الطلاب والطالبات، من خلال روايات وقصص محددة لتقديم محتوى روائي يرتبط بتاريخ المملكة ومايتصل بها من تراث مادي ومعنوي. تحت إشراف مختصين من هيئة تطوير بوابة الدرعية ووزارة التعليم.

وبينت أن المسابقة تهدف لتطوير قدرات الطلبة في إتقان أساليب وأدوات سرد القصص الثقافية والتاريخية المرتبطة بتاريخ المملكة، بما يُسهم في غرس المبادئ والقيم الاجتماعية الأصيلة، وتعزيز الانتماء للوطن وتراثه.