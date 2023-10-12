شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم نجران" تدعو الطلبة للمشاركة بأولمبياد "أذكى" 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، ممثلةً بإدارة الموهوبين، طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية بمدارس التعليم الحكومي والخاص، إلى المشاركة في الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي 2024 "أذكى"، بالشراكة بين وزارة التعليم وسدايا وموهبة.

مراحل أولمبياد أذكى

ويمر الأولمبياد بعدة مراحل وفقًا لجدول زمني محدد، بدءًا من إتمام التسجيل والاختبار التأهيلي والتعرف على بيئة الاختبار، وصولًا إلى اختبار المرحلة الأولى لـ"أذكى".

بعد ذلك يتم التدريب للتأهيل للمرحلة الأخيرة، ويختتم باختبار المرحلة الثانية، وإعلان النتائج.

وأوضح تعليم نجران أن التسجيل في الأولمبياد متاح حتى تاريخ 28/ 11/ 2023، من خلال هذا الرابط.